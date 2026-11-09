Три человека погибли от атак дронов и обстрелов в Запорожской области за сутки

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще один пострадал в результате атак беспилотников и обстрелов в Энергодаре и еще двух муниципалитетах Запорожской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам и гражданским объектам. К сожалению, три человека погибли, один ранен", - написал Балицкий в своем канале в мессенджере Мах.

Он уточнил, что один мужчина погиб при атаке БПЛА на легковой автомобиль в Васильевском муниципальном округе, еще одна женщина получила ранения. В Приморском муниципальном округе во время обстрела поврежден гражданский грузовик, водитель погиб. Кроме этого, в Энергодаре в результате атаки беспилотника по автомобилю погиб мужчина.