Европейские фондовые индексы заметно снизились в пятницу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы заметно снизились в пятницу, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 1% - до 648,33 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1%, германский DAX - 1,9%, французский CAC 40 - 0,8%, итальянский FTSE MIB - 0,9%, испанский IBEX 35 - 0,6%.

Розничные продажи в еврозоне в сентябре упали на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,1%.

Согласно пересмотренным данным, в августе розничные продажи выросли на 0,4%, тогда как ранее было объявлено о повышении на 0,1%.

Объем промышленного производства в ФРГ в сентябре вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Цены на британскую жилую недвижимость в октябре упали на 1,2% в годовом сравнении, по данным Lloyds. Снижение стало самым сильным с октября 2023 года. Эксперты прогнозировали уменьшение цен на 0,3%.

Лидером падения в составе Stoxx 600 с заметным отрывом стала французская Teleperformance (-15,3%). Предоставляющая услуги аутсорсинга в сфере обслуживания клиентов компания ухудшила годовой прогноз роста выручки на фоне слабых квартальных результатов в ряде сегментов.

Существенно снизились котировки также Glanbia (-8,5%), Man Group (-7,7%), Orlen (-7,5%), Auto1 Group SE (-6,7%) и BT Group (-6,4%).

Капитализация Daimler Truck уменьшилась на 3,4%, несмотря на сильную квартальную отчетность германского производителя грузовиков и автобусов, нарастившего чистую прибыль в июле-сентябре в 1,7 раза, выручку - на 19%.

Бумаги оператора портала недвижимости Rightmove развернулись в плюс и подорожали на 0,9%, хотя британская компания понизила прогноз роста выручки в 2026 году до 6-7% с 6-8%.

Рыночная стоимость Airbus сократилась на 1,3%. Ранее европейская аэрокосмическая корпорация сообщила о росте на 6% поставок самолетов в январе-октябре.

Заметные потери понесли оборонные подрядчики Hensoldt (-6,2%), Rheinmetall (-3,4%), Leonardo (-2,6%), BAE Systems (-1,8%) и Thales (-1,3%).

В минус ушли котировки нефтяных компаний, в том числе BP Plc (на 1,4%), Shell (на 1,6%) и TotalEnergies (на 1,2%).

Между тем технологический сектор восстанавливался после обвала под давлением опасений, что демократы, получившие большинство в обеих палатах американского Конгресса, могут попытаться ограничить расходы на расширение центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Капитализация Aixtron повысилась на 5,1%, ASML Holding - на 2,7%, Soitec - на 3%, ASM International - на 2,4%, STMicroelectronics - на 1,5%, BE Semiconductor - на 1,8%.

Бумаги Pirelli поднялись в цене на 1,5%. Чистая прибыль и выручка итальянского производителя шин в третьем квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Акции International Consolidated Airlines Group также подорожали на 1,5%, хотя операционная прибыль авиагруппы в минувшем квартале оказалась слабее оценок экспертов.

Германская строительная Hochtief AG нарастила рыночную стоимость на 5,5% на слухах о ее возможном поглощении.