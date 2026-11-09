Два фигуранта дела об издевательствах на автомойке осуждены на Урале

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) вынес приговор двум фигурантам громкого дела о похищении нескольких человек, в том числе несовершеннолетних, и их истязании на автомойке, сообщает пресс-служба судов региона.

"Суд установил, что 18-летний Даниил Анашкин (на момент совершения преступления был несовершеннолетним) и 21-летний Максим Рыбников совместно с еще одним соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 3 января 2025 года насильно усадили в машину четырех девушек, трое из которых были несовершеннолетними. Пленниц привезли в помещение автомойки на ул.Карла Маркса, где две девушки подверглись истязанию, которое записывали на видео", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, поводом для этого послужил конфликт, который произошел между фигурантами и девушками в мессенджере.

Суд признал Анашкина и Рыбникова виновными по пп."а, в, г, д, ж" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применение насилия или угрозой такового, а также с оружием или предметов, используемых в качестве такового). Анашкин также был признан виновным по пп."а, г, д, е" ч.2 ст.117 (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетних, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего), а Рыбников - по ч.5 ст.33 пп."а, г, д, е" ч.2 ст.117 УК РФ (пособничество в истязании).

Анашкину назначено четыре года колонии общего режима, Рыбникову - 5,5 лет колонии строгого режима. Оба взяты под стражу в зале суда.

Как сообщалось, по версии следствия, в 2024 году житель Каменска-Уральского создал организованную группу, в которую вовлек своих знакомых. Обвиняемые в 2024-2025 годах, действуя по указанию своего лидера, совершили инкриминируемые им преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних. Жертвами злоумышленников стали 15 человек.

Как полагает следствие, прикрывал группу бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России "Каменск-Уральский". Он, в том числе, запугивал потерпевших своим авторитетом, а также в феврале 2026 года передал данные о местоположении постов ГАИ, что позволило организатору группы в тот момент скрыться.

В октябре этого года Свердловский областной суд начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении других фигурантов этого дела. На скамье подсудимых оказались Виктор Кухтин, Иван Петров, Сергей Рябов, Александр Банников, Александр Анашкин, Ярослав Данько, Всеволод Чемезов и Артем Штука.

Органы предварительного расследования, в зависимости от роли каждого, обвиняют их по ч.1 ст.139 (нарушение неприкосновенности жилища), п."а" ч.3 ст.161 (грабеж организованной группой), п."а" ч.3 ст.163 (вымогательство организованной группой), пп."а, в" ч.2 ст.163 (вымогательство группой по сговору с применением насилия), ч.5 ст.33 - пп."а, г, д, е" ч.2 ст.117 (пособничество в истязании), п."а" ч.3 ст.126 (похищение человека организованной группой), пп."г, е" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий) и пп."а, г, д, е" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с насилием).

В начале прошлого года в СМИ появилась информация о похищении девушек и издевательствах над ними на автомойке в Каменске-Уральском. На ситуацию обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. По ее данным, девушек отвезли на автомойку, где обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, раздевали, обзывали, снимая все происходящее на видео.