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Военные РФ сообщили о взятии под контроль села Никольское в Сумской области

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Никольское в Сумской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское Сумской области", - сказано в сообщении ведомства, распространённом во вторник.

По его данным, в ходе боёв войска группировки "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Сумы и Путивль Сумской области.

"Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рубежное, Веселое, Липцы и Избицкое", - говорится в сводке.

В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял за сутки свыше 305 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, информирует министерство обороны РФ.

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Сумская область Минобороны РФ
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