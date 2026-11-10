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Лавров заявил о наличии у РФ своего документа по новой архитектуре безопасности в Евразии

Лавров заявил о наличии у РФ своего документа по новой архитектуре безопасности в Евразии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия имеет свой позиционный документ о том, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, которая не будет ущемлять ничьих интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая в Москве на Международном форуме по коллективной безопасности, он выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит диалог с Россией о том, как достичь "честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться".

"Как это сделать, не знаю. Это предстоит понять. У нас есть свой позиционный документ, у нас есть то, о чем сказал сейчас генеральный секретарь: Организация Договора о коллективной безопасности. Есть на этом континенте и другие субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует. Это и, конечно, СНГ, и Шанхайская организация сотрудничества", - добавил министр.

МИД РФ ОДКБ США Сергей Лавров
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