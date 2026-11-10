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На переговорах в Абу-Даби обсудят параметры региональной безопасности по окончании украинского конфликта

Этот вопрос будет обсуждаться по предложению США и с согласия РФ, заявил Лавров

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - На переговорах в Абу-Даби по предложению США и с согласия РФ будут обсуждаться параметры региональной безопасности под гарантии, которые начнут функционировать по завершении конфликта, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На переговорах в Абу-Даби, где по предложению американской стороны, согласованному с нами, будут обсуждаться вопросы обеспечения коллективной безопасности в этом регионе под гарантии, которые вступят в силу после достижения полноценного всеобъемлющего урегулирования", - сказал он, выступая на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве.

По его словам, это в корне отличает действующую администрацию президента США от предыдущей, президента Джо Байдена, "которая высокомерно отказалась даже обсуждать коллективные гарантии безопасности".

Абу-Даби МИД РФ США Сергей Лавров
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