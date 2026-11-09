Глава "Росатома" сообщил о четырех погибших сотрудниках ЗАЭС за две недели

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших работников Запорожской АЭС увеличилось до четырех за две недели, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"У нас очередной убитый сотрудник ЗАЭС. Наш коллега, электрослесарь. (...) Это уже четвертый погибший сотрудник станции за две недели. И четырнадцатый с апреля, когда началась эскалация вокруг ЗАЭС", - сказал он.

"Где тот предел, когда европейским странам станет понятно, что Украина фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС - тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы и обеспечивает?" - отметил глава "Росатома".

Представители ЗАЭС 9 ноября сообщили о гибели сотрудника станции в результате удара дрона по автомобилю. О случившемся сообщили МАГАТЭ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удары и заявил, что эти "неприемлемые атаки нарушают столпы ядерной безопасности". Он настаивает на прекращении атак.