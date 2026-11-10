Поиск

Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан поставил 8 тысяч тонн бензина в Российскую Федерацию с лета 2026 года, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"Порядка 8 тыс. тонн. Мы стабильно каждый месяц ставим в план поставок от 10 до 15 тыс. тонн возможности поставок в Российскую Федерацию", - сказал Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после заседания правительства во вторник.

"По коммерческим договоренностям я не готов ответить, поскольку министерство этим не занимается", - добавил Аккенженов.

В августе сообщалось, что Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

 В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

 Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%

 Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%

Саудовский нефтепровод "Восток - Запад" подвергся очередной атаке

Ботсвана увеличит свою долю в De Beers до 30%

 Ботсвана увеличит свою долю в De Beers до 30%

Brent подешевела более чем на 4% до $94,15 за баррель

ФНБ в октябре вырос на 70,7 млрд рублей, до 13,055 трлн рублей

Поправки об увеличении штрафов за экономические преступления одобрены кo II чтению

Обязательства российских авиакомпаний по углеродным платежам будут известны в 2030 году

Набиуллина заявила, что возможности для снижения ставки откроются с восстановлением мощностей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12873 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4117 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов