Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан поставил 8 тысяч тонн бензина в Российскую Федерацию с лета 2026 года, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
"Порядка 8 тыс. тонн. Мы стабильно каждый месяц ставим в план поставок от 10 до 15 тыс. тонн возможности поставок в Российскую Федерацию", - сказал Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после заседания правительства во вторник.
"По коммерческим договоренностям я не готов ответить, поскольку министерство этим не занимается", - добавил Аккенженов.
В августе сообщалось, что Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию.