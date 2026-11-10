Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан поставил 8 тысяч тонн бензина в Российскую Федерацию с лета 2026 года, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"Порядка 8 тыс. тонн. Мы стабильно каждый месяц ставим в план поставок от 10 до 15 тыс. тонн возможности поставок в Российскую Федерацию", - сказал Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после заседания правительства во вторник.

"По коммерческим договоренностям я не готов ответить, поскольку министерство этим не занимается", - добавил Аккенженов.

В августе сообщалось, что Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию.