Что произошло за день: понедельник, 9 ноября

Тема переговоров в Абу-Даби, атака БПЛА на территорию "КИНЕФ" в Ленинградской области, скандал вокруг гендиректора Nvidia, приговор актеру Расселу Брэнду

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российская делегация вылетела в Абу-Даби на трехсторонние переговоры по Украине, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, первым пунктом повестки будут вопросы безопасности России, Украины и региона в целом.

- США перед трехсторонними переговорами в ОАЭ проведут контакты со своими западными партнерами, заявил спецпосланник Трампа Джаред Кушнер. Он отметил, что "для достижения всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования потребуется также прямое взаимодействие между Россией и нашими европейскими партнерами".

- Возможности для снижения ключевой ставки откроются по мере восстановления мощностей; о снижении ВВП речи не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

- В Ленинградской области БПЛА попали по территории предприятия "КИНЕФ", в результате возник пожар.

- Правительство Финляндии 12 ноября ограничит въезд в страну российским спортсменам. Отзывать или аннулировать визу задним числом тем, у кого она уже есть, не планируется.

- В МИД КНР опровергли предположения о причастности китайских властей к шпионажу против гендиректора Nvidia. В октябре The New York Time написала, что Дженсен Хуан состоял в отношениях с предпринимательницей Элис Хуан, которая могла передавать информацию Китаю.

- Мужчина, устроивший в субботу стрельбу в Кракове, скончался в больнице.

- Актера и комика Рассела Брэнда приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы за изнасилование и три случая сексуальных домогательств.

- ХК "Динамо" отстранил Леонида Тамбиева от работы в качестве главного тренера команды.

