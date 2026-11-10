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Военные заявили об ударах по объектам энерго- и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотников, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения", - говорится в сообщении министерства.

Ударами поражены также пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах, сообщило российское военное ведомство.

Минобороны РФ
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