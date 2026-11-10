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Замглавы МИД РФ обвинил ЕС в стремлении затянуть украинский кризис

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Линия Евросоюза направлена на недопущение мирного урегулирования украинского кризиса и на его затягивание, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Линия Евросоюза, если взять в совокупности все факторы - она направлена на недопущение мирного урегулирования и на максимальное затягивание конфликта", - сказал Грушко журналистам во вторник.

Комментируя присутствие представителей ЕС в Абу-Даби, где во вторник начались трехсторонние переговоры по урегулированию в формате Россия-Украина-США, замминистра отметил, что они "не первый раз сидят, находятся где-то за кулисами, дергают за ниточки, пытаются оказать давление на американских и украинских участников переговоров". "Это давление не направлено на поиск урегулирования", - указал Грушко.

"Что будет в этот раз, я не знаю", - добавил замглавы МИД.

МИД РФ ЕС Александр Грушко Украина
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