Грушко считает, что рано говорить о механизме "Совета Россия-НАТО" для украинского урегулирования

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Механизм, подобный "Совету Россия - НАТО", жизнеспособен в контексте украинского урегулирования, но говорить о такой модели преждевременно, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

"Все жизнеспособно. Но я бы не стал ставить телегу впереди лошади. На сегодняшний день, если говорить о Западе в целом, включая союзников США, их реальный курс направлен на затягивание конфликта, а не на создание предпосылок для его нормального урегулирования", - сказал он.

По его словам, российская сторона не видит "ни в доктринальных документах, ни в практической политике, ни в военном строительстве стран НАТО и ЕС готовности выстраивать безопасность вместе с Россией, а не против нее".

"Напротив, наша страна фигурирует во всех стратегических документах НАТО и Евросоюза теперь в качестве прямой, непосредственной и долговременной угрозы. Этой задаче, этому определению подчинено и военное строительство, которое направлено на подготовку большого военного столкновения с Россией", - указал замминистра.

"Поэтому в этих условиях рассуждать о том, какие механизмы или структуры могут пригодиться, мне кажется, слишком было бы оторвано от жизни", - заключил Грушко.

По сообщениям СМИ, использовать модель Совета Россия - НАТО в контексте выстраивания европейской безопасности и разрешения ситуации на Украине, видит возможным представитель президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по украинскому урегулированию, его зять Джаред Кушнер.