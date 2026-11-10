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В РФ фиксируется сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями отмечается в России; еженедельно в стране регистрируется порядка 500-600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время в Российской Федерации фиксируется характерный для данного периода года сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями: еженедельно регистрируется суммарно порядка 500-600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19", - говорится в сообщении в канале ведомства в Max.

По данным вирусологического мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии.

При этом за последние три недели доля находок вирусов гриппа увеличилась практически в три раза, что характерно для сезонного эпидподъема.

Среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует А (H1N1). Выявляемые в циркуляции вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона, отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор
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В РФ фиксируется сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями

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