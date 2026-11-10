Около 7 млн мигрантов въехало в РФ с начала года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Россию въехало с начала года порядка 7 млн иностранных граждан, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"За девять месяцев текущего года в Россию въехало порядка 7 млн граждан. Это почти на 10% меньше, чем в 2025 году", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

Доля занятых легальной трудовой деятельностью мигрантов возросла с 45% до 50%.

"Для сравнения, 10 лет назад данный показатель составлял всего 25%. Статус временно и постоянно проживающих имеет каждый десятый иностранный гражданин, или 670 тысяч в абсолютных цифрах", - сказал Колокольцев.

Министр отметил, что в результате введения упрощенного порядка получения разрешений на временное проживание для лиц из недружественных стран, принято более 4,3 тысяч заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Южной Кореи, Великобритании, Канады.

Вместе с тем Колокольцев сообщил, что за три года действия института прекращения гражданства его положения были применены в отношении более 5 тыс. человек, преимущественно за совершение преступлений.

Также министр заявил о продолжении активной работы по контролю за получением иностранцами права на проживание через фиктивные браки или отцовство. "Как результат, в минувшем году с учетом новых оснований аннулировано в 5 раз больше разрешений на временное проживание и в 18 раз видов на жительство. Количество отказов в выдаче последних возросло в 13 раз. На треть меньше принято в гражданство РФ. Снижение здесь обусловлено как геополитическими причинами, так и целенаправленной деятельностью органов внутренних дел", - сказал Колокольцев.

Выступая в Совете Федерации, глава МВД отметил продолжение тенденции к снижению преступности среди мигрантов. "Иностранцами за январь-сентябрь этого года совершено более 20 тысяч преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее", - сказал Колокольцев.