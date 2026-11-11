Путин еще не получил доклада делегации о переговорах в Абу-Даби

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин еще не получил доклад российской делегации после прошедших трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, если посчитает необходимым, он встретится с участниками переговоров, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, еще не получил", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

На вопрос, планируется ли встреча главы государства с российской делегацией, Песков ответил: "Если он посчитает необходимым. Так или иначе он, конечно, получит полный доклад".

Российская делегация покинет Абу-Даби 11 ноября, сообщил "Интерфаксу" источник в российской переговорной группе.