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Песков заявил, что арест в Британии американского военного никак не связан с РФ

Песков заявил, что арест в Британии американского военного никак не связан с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Арест военного США правоохранительными органами Великобритании не имеет к России никакого отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот арест никак не касается нас. Мы не знаем, с чем он связан. Мы не имеем к этому никакого отношения, и это не имеет никакого отношения к нам", - сказал Песков журналистам в среду, комментируя данный арест.

Сотрудники британских правоохранительных органов во вторник задержали военнослужащего армии США близ города Глостер, сообщили ранее в лондонской полиции. 41-летнего мужчину подозревают, в частности, в работе на иностранные спецслужбы. По утверждению полиции Лондона, эти обвинения могут быть связаны с Россией.

В сообщении говорится, что стражи порядка провели обыски в двух местах в районе Глостера. В лондонской полиции указали, что в рамках расследования этого дела они тесно работали с США, в частности с ФБР.

"Это важное задержание касается обвинений в шпионаже. Этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность у США и наших союзников", - сказал глава ФБР Кэш Патель.

Дмитрий Песков США Великобритания
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