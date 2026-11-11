Ушаков не исключил приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву в ближайшее время

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что в ближайшее время спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву.

"Я не исключаю того, что они приедут в Москву", - сказал Ушаков в интервью автору канала Юнашев LIVE Александру Юнашеву в ответ на соответствующий вопрос.

У него уточнили, переговоры могут состояться в пятницу или четверг.

"В ближайшее время", - сказал Ушаков.

Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер объявил, что вместе с коллегой Стивом Уиткоффом в четверг планирует посетить Москву и обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным прошедшие в Абу-Даби переговоры по украинскому урегулированию.

Кушнер отметил, что после встречи с Путиным он и Уиткофф планируют полететь в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и обменяются мнениями.