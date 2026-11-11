Минсельхоз ждет повышения пошлин на недружественное вино до конца года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассчитывает на повышение в 2026 году ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран, сообщила в Госдуме глава министерства Оксана Лут.

"У нас уже было два повышения (пошлин - ИФ). В этом году мы надеемся принять еще одно повышение по таким пошлинам для того, чтобы уменьшить импорт вина из недружественных стран", - сказала она.

Правительство в 2023 году увеличило таможенные пошлины на алкоголь из недружественных стран с 12,5% до 20%, а в 2024 году - до 25% (но не менее $2 за 1 л).