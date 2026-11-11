РФ собрала около 140 млн т зерна в бункерном весе, включая 95 млн т пшеницы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ на сегодняшний день составил порядка 140 млн т в бункерном весе, включая более 95 млн т пшеницы, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

По словам министра, которые приведены в сообщении Минсельхоза, на сегодняшний день уборка зерновых и зернобобовых культур завершена практически на 97%.

По итогам года ожидается около 140 млн т зерна в чистом весе, что позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и сохранить высокий экспортный потенциал.

Сбор основных масличных культур на данный момент составляет 34,8 млн т - почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам Минсельхоза, урожай превысит 35 млн т в чистом весе и станет одним из лучших за всю историю страны.

По сахарной свекле планируется выйти на 52 млн т, что значительно выше прошлогоднего показателя. Также ожидается "достойный урожай" картофеля и овощей. Кроме того, прогнозируется очередной рекорд по плодам и ягодам - 2,3 млн т, из которых около 2,1 млн т составят яблоки.

В животноводстве РФ за девять месяцев выросло производство свинины, молока, яиц. В рыбохозяйственном комплексе увеличился вылов минтая, а также ожидается рекорд по вылову сельди - порядка 800 тыс. т. Хорошую динамику показывает аквакультура, где объем производства вырос более чем на 15%.

В пищевой и перерабатывающей промышленности РФ за январь-сентябрь объемы производства выросли по всем ключевым позициям - крупе, растительному маслу, сырам, плодоовощным и мясным консервам и другой продукции.

Кроме того, согласно сообщению, растет потенциал внешней торговли. На сегодняшний день показатели экспорта значительно превышают прошлогодние: на зарубежные рынки уже поставлено порядка 65 млн т продукции АПК на сумму $34 млрд. В приоритете - развитие поставок за рубеж продукции с высокой добавленной стоимостью, а также агротехнологий, экспорт которых с начала года вырос на 13%.