Поиск

РФ собрала около 140 млн т зерна в бункерном весе, включая 95 млн т пшеницы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ на сегодняшний день составил порядка 140 млн т в бункерном весе, включая более 95 млн т пшеницы, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

По словам министра, которые приведены в сообщении Минсельхоза, на сегодняшний день уборка зерновых и зернобобовых культур завершена практически на 97%.

По итогам года ожидается около 140 млн т зерна в чистом весе, что позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и сохранить высокий экспортный потенциал.

Сбор основных масличных культур на данный момент составляет 34,8 млн т - почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам Минсельхоза, урожай превысит 35 млн т в чистом весе и станет одним из лучших за всю историю страны.

По сахарной свекле планируется выйти на 52 млн т, что значительно выше прошлогоднего показателя. Также ожидается "достойный урожай" картофеля и овощей. Кроме того, прогнозируется очередной рекорд по плодам и ягодам - 2,3 млн т, из которых около 2,1 млн т составят яблоки.

В животноводстве РФ за девять месяцев выросло производство свинины, молока, яиц. В рыбохозяйственном комплексе увеличился вылов минтая, а также ожидается рекорд по вылову сельди - порядка 800 тыс. т. Хорошую динамику показывает аквакультура, где объем производства вырос более чем на 15%.

В пищевой и перерабатывающей промышленности РФ за январь-сентябрь объемы производства выросли по всем ключевым позициям - крупе, растительному маслу, сырам, плодоовощным и мясным консервам и другой продукции.

Кроме того, согласно сообщению, растет потенциал внешней торговли. На сегодняшний день показатели экспорта значительно превышают прошлогодние: на зарубежные рынки уже поставлено порядка 65 млн т продукции АПК на сумму $34 млрд. В приоритете - развитие поставок за рубеж продукции с высокой добавленной стоимостью, а также агротехнологий, экспорт которых с начала года вырос на 13%.

Минсельхоз Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Биржам разрешили запускать торги криптовалютами с 22 ноября

В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

 В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

 МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

В Антарктиде попытаются добыть древнейший лед возрастом около 1,5 млн лет

В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

 В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

Мединский в свете территориального вопроса заявил, что каждая пядь российской земли будет ей возвращена

Экс-министр Абызов приговорен к 14 годам колонии за мошенничество с инвестициями

 Экс-министр Абызов приговорен к 14 годам колонии за мошенничество с инвестициями

Проекты законов о торговле вином через сайт "Почты России" приняты в I чтении

 Проекты законов о торговле вином через сайт "Почты России" приняты в I чтении

Мединский назвал доброжелательной и деловой атмосферу на переговорах в Абу-Даби
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12898 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов