Путин определит позицию по Украине в зависимости от того, что услышит Мединского, Кушнера и Уиткоффа

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - будет выстраивать свою дальнейшую линию в украинском вопросе на основании того, что доложат президенту Владимиру Путину члены делегации Владимира Мединского и направляющиеся в Москву американские эмиссары, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я исхожу из того, что действительно объявлено, что американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать президента Путина. Он также получит, естественно, отчет, получает такие отчеты регулярно от делегации Мединского", - сказал Лавров в комментарии ИС "Вести".

Он подчеркнул: "Ну и на основании того, что он услышит от американцев, будет определять нашу дальнейшую линию".

При этом глава МИД РФ отметил: "Но эта линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года и никогда с тех пор не менялись".