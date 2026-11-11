Поиск

Путин определит позицию по Украине в зависимости от того, что услышит Мединского, Кушнера и Уиткоффа

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - будет выстраивать свою дальнейшую линию в украинском вопросе на основании того, что доложат президенту Владимиру Путину члены делегации Владимира Мединского и направляющиеся в Москву американские эмиссары, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я исхожу из того, что действительно объявлено, что американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать президента Путина. Он также получит, естественно, отчет, получает такие отчеты регулярно от делегации Мединского", - сказал Лавров в комментарии ИС "Вести".

Он подчеркнул: "Ну и на основании того, что он услышит от американцев, будет определять нашу дальнейшую линию".

При этом глава МИД РФ отметил: "Но эта линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года и никогда с тех пор не менялись".

Сергей Лавров МИД Владимир Мединский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржам разрешили запускать торги криптовалютами с 22 ноября

В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

 В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

 МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

В Антарктиде попытаются добыть древнейший лед возрастом около 1,5 млн лет

В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

 В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

Мединский в свете территориального вопроса заявил, что каждая пядь российской земли будет ей возвращена

Экс-министр Абызов приговорен к 14 годам колонии за мошенничество с инвестициями

 Экс-министр Абызов приговорен к 14 годам колонии за мошенничество с инвестициями

Проекты законов о торговле вином через сайт "Почты России" приняты в I чтении

 Проекты законов о торговле вином через сайт "Почты России" приняты в I чтении

Мединский назвал доброжелательной и деловой атмосферу на переговорах в Абу-Даби
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12898 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов