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Путин отметил внимание, которое РФ в период председательства в ОДКБ уделяла боевой подготовке Коллективных сил

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время председательства России в ОДКБ большое внимание уделялось боевой подготовке Коллективных сил организации.

"Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности", - сказал Путин в среду на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин сообщил, что был проведен ряд крупных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и в России. В частности, сказал Путин, в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", которые были совмещены со стратегическими командными учениями "Центр".

Кроме этого, сказал президент России, "продолжилась планомерная работа по оснащению наших Коллективных сил современными видами оружия и техники".

Путин сказал, что сегодня на заседании Совета коллективной безопасности предстоит принять важные решения "о дальнейшем развитии Коллективных сил".

"Речь идет в том числе об авиационной составляющей, а также о формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны при осуществлении совместных войсковых операций", - заявил Путин.

Владимир Путин ОДКБ
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