Предложение РФ о вывозе обогащенного урана из Ирана остается актуальным

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Предложение России вывезти обогащенный уран из Ирана по-прежнему актуально, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это предложение по-прежнему на столе. Если сейчас будут сформулированы другие варианты, думаю, рано об этом говорить, но, безусловно, Россия их рассмотрит", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова отметила, что "для того, чтобы разговор был предметным, конечно, нужно, чтобы сами иранцы определились со своими дальнейшими действиями".

"В зависимости от этого и можно будет говорить о технических аспектах, о дальности проверки и так далее. Повторю: этот обогащенный уран - собственность Исламской Республики Иран. Его наличие на территории страны не противоречит обязательствам Ирана по договору о нераспространении ядерного оружия. А что с ним делать, решать, еще раз подчеркну, только властям Ирана", - сказала официальный представитель МИД РФ.



