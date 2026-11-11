В МИД РФ надеются на согласование в Женеве аспектов степени контроля над автономным оружием

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия надеется, что на предстоящей на следующей неделе конференции в Женеве страны смогут согласовать мандат группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений, который будет устраивать всех, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что в ходе предстоящей конференции государствам-участникам удастся утвердить устраивающий всех мандат будущей группы (правительственных экспертов - ИФ), а также добиться принятия решений по другим вопросам, в том числе национальному выполнению, универсализации административно-финансовых аспектов. С нашей стороны продолжим все необходимые усилия для выхода на упомянутый результат", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она отметила, что российскую делегацию на открывающейся 16 ноября в Женеве обзорной конференции Конвенции о негуманном оружии возглавит заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Вороцов. В рамках конференции рассматриваются вопросы, связанные с военным применением искусственного интеллекта.

По словам Захаровой, для России на конференции приоритетной задачей будет утверждение нового мандата группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений.

"Считаем преждевременным рассуждение относительно якобы назревшей необходимости выработки мер ограничительного и запретительного характера в отношении таких систем. Аналогичной позиции придерживаемся и по вопросам о незамедлительном запуске переговоров по разработке соответствующего юридически обязывающего инструмента", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Обзорная конференция Конвенции о негуманном оружии пройдет в Женеве 16-20 ноября в Женеве и станет очередным этапом в дискуссии о регулировании автономного оружия.

Ключевым на повестке дня остается вопрос о необходимости заключения юридически обязывающего соглашения, а также степени человеческого контроля над автономным оружием.

Автономное оружие, или смертоносные автономные системы вооружений - военные системы, в которых использование искусственного интеллекта и его алгоритмов позволяет машине самостоятельно выбирать и поражать цели без участия человека.