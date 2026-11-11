В Москве планируют утвердить 19 документов по коалиционному взаимодействию ОДКБ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Главам стран Организации Договора о коллективной безопасности предлагается утвердить 19 документов, связанных с обеспечением безопасности государств-участников организации, заявил генеральный секретарь Таалатбек Масадыков.

"Уважаемый председатель, уважаемый глава государств, на ваше подписание предлагается вынести 19 документов. Все они прошли необходимые процедуры согласования, рассмотрены и одобрены в ходе заседания уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию", - сказал Масадыков, выступая на саммите ОДКБ в Москве в среду.

По его оценке, "наиболее важными из них являются итоговая декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая подготовлена с учетом динамичного развития международной военно-политической обстановки".

"В ней выражена позиция организации по актуальным проблемам международной безопасности с учетом основополагающих принципов деятельности ОДКБ, отражены основные подходы государств-членов организации к международному взаимодействию и сотрудничеству, направленному на укрепление глобальной и региональной безопасности", - сказал Масадыков.

Он сообщил, что на подписание глав государств ОДКБ вынесены также проекты соглашения Парламентской Ассамблеи организации, решения Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ об антитеррористической стратегии государств-членов ОДКБ до 2030 года, решения СКБ о развитии коллективных авиационных сил ОДКБ.

"Кроме того, на ваше рассмотрение вносится кадровый вопрос о начальнике Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности. В преддверии юбилея нашей организации повестку дня сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ включены проекты решения о плане мероприятий, посвященных 35-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 25-летию Организации Договора о коллективной безопасности. Предлагается также утвердить документы по финансово-экономической деятельности ОДКБ, а также принять решение о времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности", - сказал генсек ОДКБ.