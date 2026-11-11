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Совфед предложил ввести вычет по акцизу на сталь при закупках российского оборудования

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации рекомендовал правительству РФ проработать вопрос о введении налогового вычета по акцизу на жидкую сталь при закупках российского оборудования.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации (...) проработать вопрос о введении налогового вычета по акцизу на сталь жидкую для металлургических предприятий при осуществлении закупок российского промышленного оборудования", - говорится в постановлении Совета Федерации о мерах по развитию промышленности.

Акциз на жидкую сталь был введен с 1 января 2022 года. Весь прошлый год вертикально интегрированные металлурги, которые столкнулись с падением спроса на сталь, обращались в профильные министерства с предложениями о корректировке формулы акциза. Позиция Минфина при этом оставалась неизменной – ведомство не поддерживало пересмотр формулы акциза или его отмену.

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