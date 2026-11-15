Над Курской областью за сутки уничтожили 154 БПЛА

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 154 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 14 ноября до 09:00 15 ноября сбито 154 вражеских беспилотников различного типа. 55 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в хуторе Звягин Рыльского района поврежден частный дом.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.