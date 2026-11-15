Поиск

Над Курской областью за сутки уничтожили 154 БПЛА

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 154 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 14 ноября до 09:00 15 ноября сбито 154 вражеских беспилотников различного типа. 55 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в хуторе Звягин Рыльского района поврежден частный дом.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.

Александр Хинштейн Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До пяти увеличилось число пострадавших в Ростовской области после атаки БПЛА

В Нижнекамске временно отключили горячую воду после атаки БПЛА

Над Воронежем и районами области минувшей ночью уничтожены 28 БПЛА

 Над Воронежем и районами области минувшей ночью уничтожены 28 БПЛА

Что произошло за день: суббота, 14 ноября

Спортсмена застрелили возле банкетного зала в Махачкале

Песков сообщил, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп встретятся 19 ноября в Шэньчжэне

РФ не будет ставить условия по переговорной группе от Европы в рамках урегулирования на Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12985 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4143 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов