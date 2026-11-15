В Нижнекамске временно отключили горячую воду после атаки БПЛА

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - АО "Татэнерго" временно отключило горячее водоснабжение в Нижнекамске (Татарстан), сообщил мэр города Радмир Беляев в воскресенье.

"Для обеспечения безопасного теплоснабжения АО "Татэнерго" временно отключило горячее водоснабжение до 20:00", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром была совершена массированная атака вражеских беспилотников на Нижнекамск. В результате повреждения получили объекты промышленной зоны и жилой дом. Есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.