Спортсмена застрелили возле банкетного зала в Махачкале

Возбуждено уголовное дело

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства призера чемпионата России по дзюдо на территории одного из банкетных залов в Махачкале, сообщает следственное управление СКР по Дагестану в своем канале в Мах в субботу.

По данным следствия, в ходе конфликта на территории банкетного зала в Махачкале местный житель выстрелил в оппонента и ранил его.

"Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

В СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что погибший был дзюдоистом и призером чемпионата России. Дело расследуется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Принимаются меры к задержанию подозреваемого.

В свою очередь пресс-служба МВД по Дагестану сообщает, что перестрелка произошла во время свадьбы в банкетном зале "Маракеш" в Махачкале.

"Во время торжества между гостями произошел конфликт, который перерос в драку, а затем и стрельбу. Один из участников конфликта достал оружие и выстрелил в другого. По предварительной информации, выстрел был из травматического пистолета, ранение в голову. Спасти 31-летнего уроженца Тляратинского района не удалось", - информирует МВД.