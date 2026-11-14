Что произошло за день: суббота, 14 ноября

Дата встречи лидеров Путина, Си Цзиньпина и Трампа, решение о маркировке звонков от банков, решение Болгарии остановить помощь Украине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Встреча лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.

- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Ранее она была приговорена к 5 годам условно со штрафом в размере 763 573 551 руб. по статье о незаконном выводе средств за рубеж.

- Москва не собирается ставить условия по переговорной группе от Европы в рамках украинского урегулирования, заявили в Кремле.

- "Большая четверка" операторов мобильной связи и банки договорились о маркировке звонков. Теперь у абонентов при входящем звонке на экране смартфона будет отображаться название банка.

- В Москве простились с дипломатом Александром Дарчиевым, который был послом России в США.

- Власти Сербии одобрили передачу энергокомпании NIS до 66 тыс. тонн нефти из госрезервов.

- Премьер Болгарии Румен Радев заявил об остановке финансовой и военной помощи Украине из-за внутренних проблем.