РФ не будет ставить условия по переговорной группе от Европы в рамках урегулирования на Украине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Москва не собирается ставить условия по переговорной группе от Европы в рамках украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная", - сказал он в интервью автору канала "Юнашев Live" Александру Юнашеву.

Песков также отметил, что России "было бы лучше пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу".