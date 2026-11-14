Песков сообщил, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп встретятся 19 ноября в Шэньчжэне

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне. Договоренность об этом достигнута, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС", - сказал представитель Кремля.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне пройдет 18-19 ноября.