Поиск

Установка RuStore на Smart-TV станет обязательной с 2027 года

Установка RuStore на Smart-TV станет обязательной с 2027 года
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Предустановка российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV станет обязательной в России со следующего года, соответствующее постановление правительства РФ уже подписано, сообщает в понедельник пресс-служба Минцифры России.

"Правительство подписало проект постановления, который создаёт правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV", - сообщили в пресс-службе министерства.

"Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV", - отметили в Минцифры.

Там подчеркнули, что "предустановка RuStore не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться, его использование исключительно добровольно".

Теперь RuStore будет включён в механизм обязательной предустановки программ на Smart-TV, сообщили в Минцифры.

"Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, будет скорректирован с учётом установки RuStore на телевизоры. Минцифры должно представить соответствующие предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года", - уточнили в пресс-службе.

Минцифры RuStore Smart-TV
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росздравнадзор заявил о запасах лекарств от эпилепсии в количестве 3 млн упаковок

Установка RuStore на Smart-TV станет обязательной с 2027 года

 Установка RuStore на Smart-TV станет обязательной с 2027 года

"Мосбиржа" 30 декабря проведет делистинг акций "ЕвроТранса"

Суд прекратил производство по иску Crocus к Ингосстраху на 1,7 млрд рублей

 Суд прекратил производство по иску Crocus к Ингосстраху на 1,7 млрд рублей

В Азове после атаки БПЛА объявили режим ЧС

Минцифры РФ не получало просьб операторов разрешить использовать ЦОДы за рубежом

 Минцифры РФ не получало просьб операторов разрешить использовать ЦОДы за рубежом

Правительство выделило более 3 млрд руб. на завершение строительства Ил-114-300

Гражданина РФ и Украины арестовали в Крыму за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте

Правительство РФ утвердило постановление о создании ТОР "Колыма"

 Правительство РФ утвердило постановление о создании ТОР "Колыма"

Движение по Крымскому мосту ограничено после удара ВСУ
Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 341 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 13005 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов