Установка RuStore на Smart-TV станет обязательной с 2027 года

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Предустановка российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV станет обязательной в России со следующего года, соответствующее постановление правительства РФ уже подписано, сообщает в понедельник пресс-служба Минцифры России.

"Правительство подписало проект постановления, который создаёт правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV", - сообщили в пресс-службе министерства.

"Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV", - отметили в Минцифры.

Там подчеркнули, что "предустановка RuStore не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться, его использование исключительно добровольно".

Теперь RuStore будет включён в механизм обязательной предустановки программ на Smart-TV, сообщили в Минцифры.

"Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, будет скорректирован с учётом установки RuStore на телевизоры. Минцифры должно представить соответствующие предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года", - уточнили в пресс-службе.