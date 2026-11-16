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В МИД РФ заявили, что повестка встречи лидеров России, КНР и США согласовывается

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Повестка встречи лидеров РФ, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Шэньчжэне еще не определена, будет согласовываться до последнего момента, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Повестка дня не согласована. Все еще флюидно и не определено, какие вопросы будут обсуждаться", - сказал Руденко журналистам в понедельник.

По словам замглавы МИД, повестка будет согласовываться "до последнего момента".

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