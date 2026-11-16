Поиск

В Белгородской области в результате последних атак есть погибшая и раненые

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак погибла женщина, еще шесть человек ранены, повреждения получили два предприятия и инфраструктурный объект, сообщил оперативный штаб региона.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица женщина погибла после взрыва дрона.

В Белгороде беспилотник атаковал предприятие, там двое мужчин получили непроникающие ранения ног. Получили повреждения грузовой и пять легковых автомобилей. При взрыве еще одного БПЛА загорелась кабина грузовика, ее потушили.

В Белгородском округе в поселке Северный БПЛА атаковал объект инфраструктуры, там мужчина получил осколочное ранение лица. Также в городскую больницу №2 Белгорода обратился боец самообороны, который пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в поселке Октябрьский. У него диагностировали акубаротравму.

Житель Шебекина при взрыве FPV-дрона получил осколочное ранение голени. Еще один мужчина госпитализирован акубаротравмой, полученной утром в результате атаки дрона на грузовой автомобиль. В городе второй дрон нанес удар по многоквартирному дому, там — повреждены фасад и окна (на фото). При детонации еще одного FPV-дрона посечены грузовой и легковой автомобили.

В селе Ржевка от атаки FPV-дрона повреждены остекление административного здания предприятия и четыре автомобиля.

Белгород Октябрьский Ржевка Казачья Лисица Белгородская область Шебекино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Покупатели смогут подавать иски о недостатках товара после истечения гарантийного срока

 Покупатели смогут подавать иски о недостатках товара после истечения гарантийного срока

На границе с Эстонией останется открытым только грузовой железнодорожный погранпункт в Нарве

Умер бывший вице-премьер РФ Михаил Полторанин

 Умер бывший вице-премьер РФ Михаил Полторанин

Песков оценил как эффективную работу ПВО на фоне ночной атаки БПЛА на Москву

 Песков оценил как эффективную работу ПВО на фоне ночной атаки БПЛА на Москву

Пункты обогрева разворачивают у Крымского моста со стороны Краснодарского края

Росздравнадзор заявил о запасах лекарств от эпилепсии в количестве 3 млн упаковок

Установка RuStore на Smart-TV станет обязательной с 2027 года

 Установка RuStore на Smart-TV станет обязательной с 2027 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 13013 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4149 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 341 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов