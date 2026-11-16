В Белгородской области в результате последних атак есть погибшая и раненые

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак погибла женщина, еще шесть человек ранены, повреждения получили два предприятия и инфраструктурный объект, сообщил оперативный штаб региона.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица женщина погибла после взрыва дрона.

В Белгороде беспилотник атаковал предприятие, там двое мужчин получили непроникающие ранения ног. Получили повреждения грузовой и пять легковых автомобилей. При взрыве еще одного БПЛА загорелась кабина грузовика, ее потушили.



В Белгородском округе в поселке Северный БПЛА атаковал объект инфраструктуры, там мужчина получил осколочное ранение лица. Также в городскую больницу №2 Белгорода обратился боец самообороны, который пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в поселке Октябрьский. У него диагностировали акубаротравму.

Житель Шебекина при взрыве FPV-дрона получил осколочное ранение голени. Еще один мужчина госпитализирован акубаротравмой, полученной утром в результате атаки дрона на грузовой автомобиль. В городе второй дрон нанес удар по многоквартирному дому, там — повреждены фасад и окна (на фото). При детонации еще одного FPV-дрона посечены грузовой и легковой автомобили.

В селе Ржевка от атаки FPV-дрона повреждены остекление административного здания предприятия и четыре автомобиля.