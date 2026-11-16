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В Кремле назвали условие участия представителей Европы в переговорах по Украине

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос об участии представителей Европы в переговорах по Украине можно будет ставить после того, как они четко просигнализируют о своих пожеланиях и предложениях относительно урегулирования, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Когда мы получим четкие сигналы от европейцев, чего они, собственно, хотят, и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования на Украине, тогда встанет вопрос, наверное, об их участии", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Юрий Ушаков
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