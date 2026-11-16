Объем госзакупок в РФ российских товаров и продукции ЕАЭС за 9 мес. составил почти 6 трлн руб.

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Объем товаров, произведенных в России и других государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и приобретенных в рамках федеральных законов N44 и N223 (регулируют закупки соответственно госструктур и госкомпаний), по итогам января-сентября 2026 года составил 5,96 трлн рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналистам в кулуарах форума "Сделано в России".

"Согласно данным из Единой информационной системы в сфере закупок повышенным спросом обладает такая продукция, как программные продукты - порядка 92,5 млрд рублей, компьютерное оборудование, электронное и оптическое оборудование - порядка 62,3 млрд рублей, а также транспортные средства - порядка 98,3 млрд рублей", - привел он данные за девять месяцев.

Алиханов отметил, что "устойчивый спрос у заказчиков на российскую промышленную продукцию" обеспечивается в том числе за счет "национального режима" в закупках, которым установлены запреты (153 позиции) и ограничения (468 позиций) на закупку иностранной продукции.