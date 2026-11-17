Более 30 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за обрыва ЛЭП

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили энергоснабжение в Солонешенском районе Алтайского края, где после аварийного отключения ЛЭП остался без света 31 населенный пункт, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

В 06:45 по местному времени во вторник от ЕДДС Солонешенского района поступило сообщение об аварийном отключении на линии 110 кВт, из-за обрыва на линии электропередач. Без электроснабжения оставался 31 населенный пункт муниципального округа.

В 09:30 аварийными бригадами участок линий электропередач проверен, порывов не обнаружено, ремонтные работы по восстановлению линии электропередач завершены. По данным ПАО "Россети Сибирь", электроснабжение в Солонешенском районе восстановлено.

Всего к работе привлекались 12 человек, было задействовано 3 единицы техники.