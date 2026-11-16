Кушнер заявил о начале подготовки многосторонней встречи по Украине

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале работы над повесткой многосторонних переговоров по украинскому урегулированию, которые могут состояться в ближайшее время.

"Мы также начали готовить повестку следующей многосторонней встречи, которую мы стремимся организовать в скором будущем", - написал он в соцсети X.

При этом Кушнер подчеркнул, что НАТО останется "критически важным элементом европейской безопасности".

По его словам, стороны намерены "учитывать существующие институты и соглашения Европы" и тем самым "укреплять обязательства в сфере безопасности, коммуникацию, прозрачность, а также механизмы деэскалации", которые позволят достичь прочного мира.