Лавров заявил об активном заходе НАТО в Индо-Тихоокеанский регион

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Военный ресурс НАТО активно заводится в Индо-Тихоокеанский регион под лозунгами неделимости безопасности с Евроатлантикой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Под лозунгами неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона сюда активно заводится военный ресурс НАТО", - сказал Лавров, выступая на Восточноазиатском саммите в Маниле.

"Сегодня стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе во многом зависит от того, сможем ли мы сохранить устойчивую экосистему, выстроенную вокруг ассоциации механизмов безопасности и сотрудничества в условиях, когда отдельные партнеры АСЕАН навязывают архаичные блоковые модели регионального обустройства, закрытые клубы, тройки, четверки", - указал в своем выступлении глава МИД.

По словам Лаврова, такие процессы" грозят запустить эффект домино, способный нанести серьезный ущерб асеаноцентричной системе".