В МИД назвали категорически неприемлемым для РФ членство Украины в НАТО

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вступление Украины в НАТО для России категорически неприемлемо, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Категорически неприемлемо", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом, отвечая по просьбе агентства на вопрос, действительно ли США пытаются вернуть тему возможного вступления части Украины в НАТО, он сказал: "я не комментирую содержание переговоров никоим образом".

Рябков во вторник принял участие в заседании внутрифракционной группы депутата Госдумы Адальби Шхагошева.