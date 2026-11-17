СКР завел дело о теракте в связи с украинскими атаками на Крымский мост

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) расследует уголовное дело о теракте в связи с повреждением Крымского моста украинскими беспилотниками, сообщили в ведомстве.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками вооруженных формирований Украины на Крымский мост (ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в MAX-канале СКР во вторник.

По данным ведомства, 16 и 17 ноября "украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции".

"Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений", - добавили в СКР.

Ранее об атаках Крымского моста сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. В 23:54 понедельника движение транспорта по мосту было ограничено. Аксенов призвал жителей и гостей республики воздержаться от поездок в этом направлении.

Движение по автомобильной части было перекрыто до вечера понедельника, затем его возобновили в реверсивном режиме.

Движение по железнодорожной части с утра понедельника осуществлялось штатно.

Во вторник пресс-служба правительства РФ сообщила, что в ближайшее время пройдет заседание правительственной комиссия по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. "В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения", - заявили в пресс-службе.