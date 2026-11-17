Хуснуллин доложил Путину о положении дел вокруг Крымского моста

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о положении дел вокруг Крымского моста, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"После проведения заседания правительственной комиссии Марат Хуснуллин доложил президенту Путину о положении дел вокруг Крымского моста", - сказал Песков журналистам во вторник.

Во вторник пресс-служба правительства РФ сообщила, что в ближайшее время пройдет заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. "В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения", - сказано в сообщении.