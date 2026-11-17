В Кремле призвали срочно обсудить вопросы стратегической безопасности

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают срочной необходимость обсуждения вопросов контроля над вооружениями и стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия считает, что, безусловно, вопрос контроля над вооружениями, вопросы стратегической безопасности должны срочно обсуждаться", - сказал он в интервью ИС "Вести".

По словам Пескова, именно Москва и Вашингтон должны, в первую очередь, вести такой диалог, так как обладают крупнейшими ядерными арсеналами.