Лавров назвал причины роста конфликтного потенциала на Корейском полуострове

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Санкционно-силовое давление на КНДР и агрессивные действия вблизи ее территории, в том числе с ядерным компонентом, являются главной причиной нарастания конфликтного потенциала на Корейском полуострове, заявил на Восточноазиатском саммите в Маниле министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Главные причины нарастания конфликтного потенциала на Корейском полуострове - санкционно-силовое давление на Корейскую Народно-Демократическую Республику, агрессивные действия вблизи ее территории, продолжающиеся военные маневры, игры, причем с ядерным компонентом", - сказал он.

Глава МИД прибыл в Манилу 17 ноября. В ВАС принимают участие страны АСЕАН и партнеры объединения.