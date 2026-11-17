Повестка встречи лидеров России, Китая и США сформирована

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Повестка встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина сформирована, но у них будет возможность и для свободного обмена мнениями, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Что касается повестки дня, она сформирована, по сути дела. Не буду комментировать, что говорят другие участники по поводу содержательной стороны готовящегося мероприятия. Но примерно понятно о чем будут говорить лидеры. У них будет и возможность для свободного обмена мнениями", - сказал он.

Он подчеркнул, что встреча будет "полезной при всех обстоятельствах".

"Три ядерные державы, две из них еще и крупнейшие экономики мира, страны с разветвленными интересами в разных регионах земного шара, и страны с интересными инициативами", - отметил министр.