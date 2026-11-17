Лавров считает, что европейцев в конечном счете придется включить в переговоры по Украине

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Европейцев в конечном счете придется включить в украинское урегулирование, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, наверное правы те, кто говорит, что в конечном счете это все-таки один регион и придется каким-то образом вовлекать европейцев", - сказал он на пресс-конференции в Маниле.

"Но то, что они пока вытворяют, пытаются втиснуться, пытаются, как у нас говорят, качать права свои и одновременно заявляют, что никаких архитектур им больше не надо, у них есть НАТО и Евросоюз. А это означает что? Это означает, что их линия сохраняется на то, чтобы выстраивать архитектуру безопасности против Российской Федерации, а не с Российской Федерацией", - подчеркнул Лавров.



