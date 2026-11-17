Лавров допустил повторную встречу в формате РФ-Китай-США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Провести ещё одну встречу в формате Россия-Китай-США будет нетрудно, если президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп будут удовлетворены предстоящим контактом в Шэньчжэне, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.

"Если трем лидерам понравится, если они увидят в этом пользу, - это не так сложно, еще раз собраться", - сказал Лавров на пресс-конференции в Маниле, отвечая на вопрос "Интерфакса".