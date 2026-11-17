МИД РФ считает, что ввод стабилизационных сил на Украину будет означать прямое вступление Европы в войну

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Размещение любых европейских военных контингентов на Украине будет означать прямое участие Европы в конфликте, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Их тысячи раз предупреждали, начиная с президента (России - ИФ), и ваш покорный слуга, и другие официальные лица говорили: любое размещение стабилизационных сил будет означать уже прямое неоспоримое вступление Европы в войну", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Европе "необходимо перемирие, чтобы тут же ввести туда стабилизационные силы".

Министр отметил, что единственное, что европейцы хотят стабилизировать таким способом, - это "остатки нацистского режима". "Никто не говорит, что этот режим должен пройти через выборы, никто не говорит, что нужно отменить запрет русского языка во всех сферах жизнедеятельности людей, отменить запрет на каноническую Украинскую православную церковь, запретить идеологию и практику нацизма", - сказал Лавров.