Лавров уверен, что разговор в формате РФ-США-Украина обязательно продолжится

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговор в формате Россия-США-Украина обязательно продолжится, предложил не делать сейчас каких-либо заявлений, которые могут помешать этому.

"Не будем сейчас делать каких-то заявлений, которые могут создавать превратное впечатление о том, что происходит, и которые могут помешать открытому разговору, который обязательно продолжится в формате Россия, Соединенные Штаты и Украина", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Маниле.