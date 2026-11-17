Лавров подчеркнул, что цели России на Украине не менялись

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Различные тактические ходы могут быть со стороны России в ситуации вокруг Украины, но от своих целей Москва не откажется, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Смею вас заверить: могут быть и будут, и неоднократно, тактические ходы, но цели наши озвучены. И в отличие от наших партнеров мы никогда эти цели не меняли", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Мы от своих целей не откажемся", - подчеркнул глава МИД РФ.